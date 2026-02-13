En vivo
Fútbol Colombiano  / Restrepo explica la "preocupación" del Medellín para el partido de liga y Libertadores

Restrepo explica la "preocupación" del Medellín para el partido de liga y Libertadores

El Medellín espera levantar cabeza en la liga colombina en el partido de la séptima fecha, pero no descuidarse en lo que será el debut del poderoso en la Copa Libertadores.

