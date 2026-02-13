Restrepo explica la "preocupación" del Medellín para el partido de liga y Libertadores

El entrenador del Independiente Medellín, Alejandro Restrepo, explicó cuál es la inquietud que tiene en las próximas horas, pues se aproxima el partido de la Liga BetPlay -en el que tiene la presión de ganar para acercarse al grupo de los ocho- y el de la Copa Libertadores -en la fase pevia para clasificar a grupos- en territorio uruguayo. Entre ambos compromisos, el técnico reconoció en Blog Deportivo que existe una “preocupación” lógica por la carga física y mental del plantel.

El primer desafío será ante Deportivo Pereira, un rival con carga emocional para Restrepo, quien salió campeón con el club matecaña. Aunque admitió gratitud por la institución y la ciudad, fue claro en que los sentimientos quedan de lado cuando rueda el balón.

"Ahora defendemos los colores de 'El poderoso', así que ya ese sentimiento queda de lado cuando estamos en la cancha, pero obviamente sí, mucha gratitud especialmente por la institución”, señaló, enfocado exclusivamente en la competencia.

Didier Moreno con Medellín X: @DIM_Oficial

Sin embargo, más allá del componente emocional, lo que realmente inquieta al cuerpo técnico es la cercanía de los partidos. Ganar en liga no solo significaría sumar puntos clave en la tabla, sino también un impulso anímico antes del viaje internacional para enfrentar a Liverpool.



“Es el juego más importante porque nos acerca en la clasificación y mentalmente nos ayuda”, explicó, dejando ver que el calendario aprieta y cada decisión pesa el doble.



¿Cómo manejará la nómina?

Alejandro Restrepo fue sincero: deberán ser “muy inteligentes” para manejar los minutos de quienes vienen con mayor desgaste, especialmente tras el reciente compromiso en Cúcuta (1-3). El entrenamiento más reciente, el único con todo el grupo disponible, será determinante para definir el once inicial.

El entrenador también habló de la presión permanente que se vive en el fútbol colombiano, donde un par de resultados adversos pueden cambiar el ambiente en cuestión de días. Con más de 90 partidos dirigidos en Medellín y una experiencia extensa en Pereira, aseguró que la clave está en mantener firme el propósito y no perder de vista el trabajo diario, incluso en contextos de exigencia máxima.

Así las cosas, el primer reto del DIM será este sábado contra el Pereira en condición de local desde las 6:30 de la tarde.