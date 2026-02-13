En vivo
Blu Radio  / Economía  / Anif advierte impacto de inversiones forzosas del decreto de emergencia en el sector financiero

Anif advierte impacto de inversiones forzosas del decreto de emergencia en el sector financiero

El presidente de la Anif explicó los alcances del Decreto 0150 de 2026, con el que el Gobierno amplía las inversiones obligatorias del sistema financiero y ajusta cupos de crédito para sectores priorizados.

