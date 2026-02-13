Anif advierte impacto de inversiones forzosas del decreto de emergencia en el sector financiero

El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, explicó que las inversiones forzosas son una herramienta mediante la cual el Estado obliga a los bancos a destinar parte de sus recursos a ciertos instrumentos o sectores específicos.

“Las inversiones forzosas son básicamente un mandato del Gobierno para que los bancos inviertan una parte de sus recursos en determinados activos o sectores, en lugar de decidir libremente a quién prestan”, señaló López.

La explicación se da en medio de la reciente expedición de un nuevo decreto de emergencia que se emite con el propósito de salir de la emergencia por lluvias que azota a varias regiones del país como Córdoba, Antioquia, Santander, entre otras. A través del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, el Gobierno amplía el esquema de inversiones forzosas y ajusta las condiciones de crédito del sistema financiero. La medida se emite con el propósito de salir de la emergencia por lluvias que azota a varias regiones del país como Córdoba, Antioquia, Santander, entre otras.

Otro de los pilares del paquete de medidas es un impuesto temporal al patrimonio dirigido exclusivamente a las empresas con mayor capacidad económica, que se aplicará únicamente a compañías con patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos, dejando por fuera a las micro, pequeñas y medianas empresas.



Además, el plan contempla transferencias a hogares damnificados por emergencias, alivios a pequeños productores y medidas para proteger la producción agropecuaria, así como ajustes en el tratamiento tributario de los dividendos, nuevos tributos a los juegos de azar y decretos de inversiones forzosas al sistema financiero para orientar crédito hacia sectores productivos con bajo acceso a financiamiento.

De acuerdo con el dirigente gremial, el decreto introduce nuevas obligaciones para las entidades financieras, ampliando el volumen de recursos que deberán canalizarse a través de estos mecanismos.

“Esto significa que los bancos tendrán menos margen para asignar esos recursos según criterios de riesgo, rentabilidad y mercado”, explicó.

López advirtió que, aunque el objetivo del Gobierno es impulsar sectores productivos y ampliar el acceso al crédito, este tipo de medidas puede tener efectos colaterales, pues según explicó al obligar las inversiones se distorsiona la intermediación financiera, porque el crédito deja de asignarse por eficiencia económica y empieza a responder a decisiones administrativas.

El presidente de Anif también explicó que el decreto modifica cupos de crédito y condiciones de financiación, lo que puede impactar el costo del crédito. Según López, este tipo de políticas ya se han utilizado en Colombia y otros países, pero su uso debe ser limitado.

“Las inversiones forzosas pueden ser útiles en contextos muy específicos, pero sí se expanden demasiado, pueden reducir la profundidad del mercado financiero y afectar la inversión privada”, advirtió.

El dirigente gremial subrayó que el impacto del decreto dependerá del monto de las inversiones obligatorias, de la respuesta del sistema financiero y del contexto macroeconómico.

Finalmente, López señaló que el debate no es sólo técnico sino de política económica y subrayó que el impacto dependerá de la magnitud de las inversiones obligatorias, así como del contexto macroeconómico, en particular de la inflación, las tasas de interés y la confianza de los inversionistas.