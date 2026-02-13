En vivo
Blu Radio  / Opinión  / Comienza el estudio en la Corte Constitucional de una nueva emergencia económica decretada por Petro

Comienza el estudio en la Corte Constitucional de una nueva emergencia económica decretada por Petro

La Corte se alista para el inicio de la discusión de la nueva emergencia económica por el invierno en el departamento de Córdoba, sin definir de fondo si tumba o no la declaratoria del mes de diciembre, que permanece suspendida y es harina de otro costal.

