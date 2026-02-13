Corte publicaría la próxima semana el auto que suspendió la emergencia económica de presidente Petro

La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses, confirmó en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu que la próxima semana el alto tribunal publicará oficialmente el auto que suspendió los efectos del decreto de emergencia económica declarado por el presidente Gustavo Petro. La decisión, que ya había sido adoptada por la Sala Plena, se formalizará mediante una providencia que explicará los fundamentos jurídicos de la suspensión provisional.

Meneses precisó que con la publicación del auto “queda clara la posición institucional de la Corte sobre los límites del Ejecutivo en el uso de facultades excepcionales”, y reiteró que el tribunal actúa con independencia frente al Gobierno. Añadió que el texto recogerá tanto las consideraciones mayoritarias como los salvamentos de voto de los magistrados que discreparon de la medida.

El fallo ha generado expectativa en los sectores político y económico, dado que la suspensión frena temporalmente las decisiones derivadas de la declaratoria de emergencia. Una vez publicado el auto, el proceso continuará en estudio de fondo, mientras el Gobierno deberá encontrar otras vías legales para implementar las medidas que había sustentado en dicha emergencia.