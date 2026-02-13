En vivo
Inversiones forzosas
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Estado de las vías del país por ola invernal: de 31 cierres viales hay 6 totales en estas regiones

Estado de las vías del país por ola invernal: de 31 cierres viales hay 6 totales en estas regiones

Las principales afectaciones se concentran en los departamentos de Nariño, Córdoba y Magdalena, así como en la región del Urabá antioqueño.

