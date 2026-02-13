En vivo
Iván Cepeda reacciona a suspensión de aumento del salario mínimo: llama a movilizaciones

Iván Cepeda reacciona a suspensión de aumento del salario mínimo: llama a movilizaciones

Iván Cepeda Castro rechaza con dureza la suspensión del aumento del salario mínimo decretada por el Consejo de Estado, la califica de regresiva y advierte que golpea las políticas sociales del gobierno de Gustavo Petro, anticipando movilización social frente a sus efectos.

