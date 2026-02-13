Iván Cepeda reacciona a suspensión de aumento del salario mínimo: llama a movilizaciones

El senador y precandidato presidencial Iván Cepeda Castro reaccionó públicamente a la suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo, decisión adoptada por el Consejo de Estado. A través de su cuenta en la red social X, el congresista calificó la medida como “arbitraria y regresiva” y aseguró que representa un golpe contra las políticas sociales impulsadas por el Gobierno.

La suspensión —que ordena la expedición de un nuevo decreto transitorio mientras se estudia de fondo la legalidad del incremento— ha generado reacciones políticas y económicas. Cepeda enmarcó su pronunciamiento en la defensa del llamado “salario vital”, concepto promovido por el Ejecutivo como parte de su política social.



“Rechazo la regresiva suspensión del salario vital”

En su publicación, el senador manifestó un rechazo frontal a la decisión judicial y sostuvo que esta impacta directamente a los sectores trabajadores del país. Según escribió, la suspensión constituye un “nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”.

Cepeda agregó que la determinación judicial —en su criterio— evidencia resistencia frente a la ampliación de derechos para sectores históricamente afectados por la desigualdad. En ese sentido, afirmó que este tipo de decisiones favorecen la reproducción de brechas sociales.

Llamado a la movilización social

El congresista también advirtió que la suspensión podría generar rechazo ciudadano. En su mensaje señaló que el país atraviesa un momento de transformación social y que la decisión será respondida con movilización pública.



“Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”, escribió. El pronunciamiento se suma al debate nacional abierto tras la medida cautelar que pausó los efectos del incremento salarial. Mientras sectores jurídicos y económicos analizan las implicaciones técnicas del fallo, voces políticas comienzan a posicionarse frente a su impacto social y simbólico.



Debate abierto sobre el salario mínimo

La suspensión provisional mantiene vigente el salario actual mientras el Gobierno emite un nuevo decreto que cumpla los parámetros técnicos exigidos por la ley. El caso ha puesto en el centro de la discusión la relación entre decisiones judiciales, política económica y derechos laborales.