Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Astillero clandestino en pleno desierto: golpe al corazón logístico del narcotráfico en La Guajira

Astillero clandestino en pleno desierto: golpe al corazón logístico del narcotráfico en La Guajira

Un semisumergible con capacidad para mover hasta 10 toneladas de cocaína y una lancha rápida fueron hallados en una operación conjunta que desmanteló una infraestructura avaluada en más de $3.000 millones.

