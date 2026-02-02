Golpe al narcotráfico en frontera con Ecuador: destruyen 39 laboratorios de coca en el suroccidente

En medio del aumento de la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador por el anuncio de aranceles impuestos por el Gobierno ecuatoriano, bajo el argumento de una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Militares colombianas revelaron los resultados operacionales de los últimos 30 días en la zona fronteriza. De acuerdo con el balance oficial, las operaciones se han concentrado en golpear de manera directa las economías ilegales que operan en corredores estratégicos del sur del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la estrategia ha sido clara: cerrarle el paso al narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Según el jefe de la cartera, tropas de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional lograron la destrucción de 39 laboratorios de cocaína ubicados en áreas limítrofes con Ecuador, como parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales que operan en esa región.

Para reforzar el control territorial, el Gobierno desplegó más de 11.000 hombres a lo largo de la frontera, una de las más complejas por su geografía y por la presencia histórica de grupos armados organizados ilegales. El ministro destacó, además, que se avanza en coordinación con las Fuerzas Militares ecuatorianas para desarrollar las denominadas “operaciones espejo”, una estrategia conjunta que busca presionar simultáneamente a las organizaciones narcotraficantes a ambos lados de la línea fronteriza y reducir su capacidad de reacción.

Sin espacio para el narcotráfico.



39 laboratorios de cocaína fueron destruidos por nuestra Fuerza de Tarea Hércules del @COL_EJERCITO en la frontera con Ecuador.



Hemos desplegado más de 11.000 hombres en la frontera colombo-ecuatoriana y avanzamos en coordinación con las… https://t.co/gPXUbGpZ0q — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) February 1, 2026

Desde el componente operacional, la Tercera División del Ejército precisó que los 39 laboratorios destruidos estaban destinados al procesamiento de pasta base de coca y se encontraban principalmente en el Pacífico sur del departamento de Nariño, una de las principales zonas de producción y salida de drogas hacia mercados internacionales. Estas acciones, según el reporte militar, generaron una afectación económica superior a los mil millones de pesos a las finanzas de los grupos ilegales.



Las autoridades señalaron que este tipo de resultados impactan directamente la cadena del narcotráfico, al cortar eslabones clave en la producción de estupefacientes, y contribuyen a debilitar el control armado que estas estructuras ejercen sobre comunidades rurales del suroccidente del país. El Ejército sostuvo que las operaciones también buscan mejorar las condiciones de seguridad y bienestar de la población civil en zonas históricamente golpeadas por la violencia.

A este balance se suma una operación adelantada por la Policía Nacional, en articulación con la DEA, en la zona fronteriza del Putumayo, donde se obtuvo, según el Ministerio de Defensa, un resultado de alto impacto contra el narcotráfico. Las autoridades indicaron que los detalles serán revelados una vez concluyan los procedimientos judiciales correspondientes.

