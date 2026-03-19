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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Grupos Copa Libertadores 2026: así le toca a DIM, Santa Fe, Junior y Tolima

Grupos Copa Libertadores 2026: así le toca a DIM, Santa Fe, Junior y Tolima

El inicio de la fase de grupos se hará en la primera semana de abril e irá hasta finales de mayo, previo al inicio de la Copa del Mundo.

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