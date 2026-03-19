Actualizado: 19 de mar, 2026
Blu Radio Deportes Fútbol Grupos Copa Libertadores 2026: así le toca a DIM, Santa Fe, Junior y Tolima
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Al fin se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la tarde de este 19 de marzo. Desde Luque, Paraguay, Conmebol definió cómo se disputará esta fase de la competencia en donde habrá representación colombiana con Independiente Medellín (DIM), Santa Fe, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.
Los candidatos al título son Flamengo, Palmeiras y Boca Juniors, en especial el primer debido a que alzó el título en 2025 y buscará revalidar su poder en Sudamérica con un plantel de lujo lleno de figuras internacionales.
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
(En minutos estarán todos los grupos de la Copa Libertadores 2026)
En desarrollo.