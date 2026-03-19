Grupos Copa Libertadores 2026: así le toca a DIM, Santa Fe, Junior y Tolima

Al fin se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores en la tarde de este 19 de marzo. Desde Luque, Paraguay, Conmebol definió cómo se disputará esta fase de la competencia en donde habrá representación colombiana con Independiente Medellín (DIM), Santa Fe, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima.

Los candidatos al título son Flamengo, Palmeiras y Boca Juniors, en especial el primer debido a que alzó el título en 2025 y buscará revalidar su poder en Sudamérica con un plantel de lujo lleno de figuras internacionales.

Flamengo gana la Copa Libertadores tras vencer a Palmeiras en Perú Foto: AFP

Grupos Copa Libertadores 2026: así quedaron definidos

Grupo A



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Grupo B



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Grupo C



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Grupo D



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Grupo E



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Grupo F



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Grupo G



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(En minutos estarán todos los grupos de la Copa Libertadores 2026)



Fixture de la Copa Libertadores 2026

Fase de grupos: del 8 de abril hasta el 27 de mayo

del 8 de abril hasta el 27 de mayo Octavos de final: semanas del 11 y 18 de agosto

semanas del 11 y 18 de agosto Cuartos de final: semanas del 9 y 16 de septiembre

semanas del 9 y 16 de septiembre Semifinales: semanas del 14 y 21 de octubre

semanas del 14 y 21 de octubre Final: sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

En desarrollo.