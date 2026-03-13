Tolima no tendría Copa Libertadores este 2026 por problema con Conmebol

Tras eliminar a O'Higgins de Chile, Deportes Tolima piensa en disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores y hacer una gran participación, no solo para impulsar el equipo en materia deportiva, sino ecónomica por el dinero que podría recibir si llega hasta los octavos de final de la competencia.

Pero mientras los dirigidos por Lucas González se preparan para el sorteo del próximo 19 de marzo para conocer a sus rivales, el departamento del Tolima podría quedarse sin Copa Libertadores por un problema del estadio Manuel Murillo Toro por parte de Conmebol, según dio a conocer César Camargo, en Bajo Presión.

"Advirtió que las instalaciones sanitarias, así como la gramilla del estadio, no cumplen los estándares requeridos por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): que también priorizó otros aspectos para la seguridad y el desarrollo óptimo de los partidos internacionales", dieron a conocer de Rincón Vinotinto, medio cercano al club, sobre las quejas del ente deportivo con el club pijao que dejaría a la capital musical de Colombia sin Copa Libertadores en este 2026.

Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Foto: suministrada.

De acuerdo con Conmebol, el estadio Manuel Murillo Toro no tendría las instalaciones adecuadas para recibir un torneo de esta magnitud, por ende, si el equipo no busca una solución u otro estadio, no podrá disputar el torneo internacional bajo los parámetros que solicitan para la competencia.



"Según Conmebol, la ausencia de un plan sólido que facilite el ingreso y la logística operacional para las autoridades genera dudas sobre la capacidad de la sede para responder ante incidentes", añadieron.

A la espera de qué solución tendría el cuadro pijao en esta situación, se comenzaron a rumorear otras opciones para que el equipo juegue como local esta competencia, entre esas, el estadio Centenario de Armenia, que no se encuentra tan lejos de la capital musical por lo que podría ser una buena alternativa.