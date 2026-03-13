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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Tolima no tendría Copa Libertadores este 2026 por problema con Conmebol

Tolima no tendría Copa Libertadores este 2026 por problema con Conmebol

A pocos días de realizarse el sorteo de la Libertadores, el cuadro pijao recibió una notificación por parte de la Conmebol que complicó el panorama en la competencia.

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