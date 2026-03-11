En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Tolima vs. O'Higgins EN VIVO por la remontada en la vuelta de la Copa Libertadores
EN VIVO

Tolima vs. O'Higgins EN VIVO por la remontada en la vuelta de la Copa Libertadores

El Deportes Tolima recibirá esta noche a O'Higgins en Ibagué por la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores. El equipo pijao deberá remontar la serie tras caer 1 a 0 en el partido de vuelta.

