Tolima vs. O'Higgins EN VIVO por la remontada en la vuelta de la Copa Libertadores

En la noche de este 11 de marzo, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, el Deportes Tolima recibirá al O'Higgins de Chile, en el partido de vuelta de la Copa Libertadores. Este compromiso será transmitido por el equipo deportivo de Blu Radio, a través de su canal de YouTube, a partir de las 7:00 de la noche. El Tolima debe remontar en este partido, que empieza de manera adversa al haber perdido 1 a 0 en el partido de ida en Rancagua, Chile.



EN VIVO: TOLIMA VS. O'HIGGINS HOY

Tolima debe ganar el partido para avanzar a la siguiente fase

El técnico Lucas González aseguró que el equipo afronta el partido con la intención de ganarlo, pese a que la serie inicia con el resultado en contra. El entrenador explicó que el cuerpo técnico ha analizado en varias ocasiones el partido anterior frente a este rival y también la llave que disputaron contra Bahía.

González señaló que la sensación, según les dijo a los jugadores, es que el rival parece mejor equipo cuando se le enfrenta en el campo que lo que se percibe antes de jugar contra ellos. Además, destacó que el plantel ha tenido tiempo para entrenar y recuperar futbolistas, y que ya tienen una idea clara de cómo generarles situaciones de gol.



El Deportivo Independiente Medellín también está en La Libertadores

En los partidos de vuelta de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, el 12 de marzo a las 7:30 de la noche, el Independiente Medellín enfrentará al equipo uruguayo, Juventud de las Piedras en el Estadio Atanasio Girardot. La situación del Medellín es un poco más cómoda que la del Tolima al estar la llave en un empate 1 a 1.