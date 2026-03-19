Atienden 30 emergencias por lluvias en Bucaramanga y monitorean ríos por alerta

La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, inició un recorrido por al menos 30 puntos de la ciudad donde se han reportado emergencias y afectaciones a causa de las lluvias, con el propósito de evaluar daños y brindar ayuda humanitaria a las familias afectadas.

Según explicó el coordinador de la entidad, Didier Rodríguez, uno de los casos más delicados se registró en la Comuna 1, en el asentamiento humano La Gracia de Dios, donde una roca de gran tamaño, de entre tres y cuatro toneladas. impactó contra una vivienda. Aunque en el inmueble se encontraban cuatro menores de edad, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

Rodríguez señaló que este predio ya había sido objeto de una visita técnica en 2025, en la que se advirtió sobre el riesgo generado por la intervención del talud durante la construcción de la vivienda. En ese sentido, reiteró el llamado a la comunidad a respetar las normas y recomendaciones en materia de gestión del riesgo, apelando a la corresponsabilidad y al autocuidado.

Otra de las zonas afectadas es el sector de Bavaria 2, en el norte de la ciudad, donde al menos seis familias resultaron afectadas por inundaciones al interior de sus viviendas. Aunque no ha sido necesaria la evacuación, las autoridades adelantan visitas técnicas para determinar las ayudas que serán entregadas, como plásticos, colchonetas y tejas de zinc, debido a la vulnerabilidad de las construcciones.



Asimismo, se reportaron encharcamientos y represamientos de agua en vías principales como el sector de Real de Minas y la vía Chimitá, que conecta a Bucaramanga con Girón. No obstante, el tránsito fue restablecido horas después gracias al drenaje natural de las aguas.

El funcionario indicó que durante la jornada continuarán las inspecciones en los sectores afectados para consolidar el censo de daños y garantizar la atención oportuna a los damnificados.

De manera paralela, la Oficina de Gestión del Riesgo mantiene un monitoreo constante sobre los niveles de los ríos Oro, Lebrija y Suratá, que atraviesan el área metropolitana, ante la persistencia de las lluvias.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia y a seguir las recomendaciones oficiales para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida.