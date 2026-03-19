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Atienden 30 emergencias por lluvias en Bucaramanga y monitorean ríos por alerta

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia y a seguir las recomendaciones oficiales para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida.

Alcaldía de Bucaramanga recorre barrios vulnerables afectados por lluvias.
Alcaldía de Bucaramanga recorre barrios vulnerables afectados por lluvias
Foto: Alcaldía de Bucaramanga.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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