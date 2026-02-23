En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Nueva EPS
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Incendio destruyó 14 buses de Metrolínea en Girón; causas son materia de investigación

Incendio destruyó 14 buses de Metrolínea en Girón; causas son materia de investigación

Los buses son de la empresa Metro 5 que está en proceso de liquidación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad