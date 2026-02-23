Incendio destruyó 14 buses de Metrolínea en Girón; causas son materia de investigación

Un incendio registrado en horas de la noche del domingo en el Portal de Girón dejó como saldo la destrucción de 14 buses del sistema de transporte masivo Metrolínea, según confirmaron las autoridades.

La emergencia se presentó al interior del Portal Metrolínea, ubicado en el municipio de Girón, y obligó a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y demás organismos de socorro, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas de la infraestructura.

Incendio de gran magnitud en Girón afectó el patio de Metrolínea calcinando 14 buses. Bomberos de Floridablanca trabajaron con 7 máquinas. Se desconocen las causas de la conflagración. #VocesySonidos pic.twitter.com/VxKyrqiP5k — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 23, 2026

De acuerdo con los reportes preliminares, los vehículos afectados correspondían a buses que se encontraban fuera de operación. No se reportaron personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en el portal.

Las causas del incendio son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes adelantan las respectivas inspecciones técnicas para determinar el origen de la conflagración y establecer posibles responsabilidades.



A través de una comunicado Metrolínea mostró su solidaridad frente a los hechos con al empresa Metro 5 Plus, dueña de los buses que hacen parte de un proceso de liquidación.

Se investigan las causas del incendio: Metrolínea tras emergencia que dejó incinerados 14 buses en el Portal de Girón #VocesySonidos pic.twitter.com/YW8idd5di6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 23, 2026

Desde la administración de Metrolínea se indicó que se mantiene coordinación con los entes de control y se entregará información oficial una vez avancen las investigaciones.

El hecho genera preocupación frente al estado actual del sistema de transporte masivo en el área metropolitana, mientras se evalúan los impactos operativos y financieros derivados de la pérdida de los vehículos.