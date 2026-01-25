Capturan a 6 hombres por hurto a las infraestructuras de Metrolínea en el área metropolitana

En un operativo realizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, fueron capturadas seis personas vinculadas con el hurto de infraestructura del sistema Metrolínea, logrando recuperar varillas, andamios y otros elementos sustraídos.

Según las autoridades, los operativos se realizaron en distintos puntos estratégicos de Bucaramanga y su área metropolitana, incluyendo autopistas, lotes y parques de obras de Metrolínea. Durante las acciones, se logró detener a los responsables en flagrancia y recuperar la totalidad de los materiales, que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

El hecho pone en evidencia las condiciones precarias de las instalaciones del sistema Metrolínea, según reportes recientes, solo unas 10 de las 34 estaciones del Metrolínea siguen funcionando, mientras que el resto se encuentra en abandono, con vidrios rotos, robos de componentes y sin vigilancia.

Imagen de las autoridades. Robo a estaciones de Metrolínea

Uno de los casos se registró en la autopista Floridablanca–Piedecuesta, donde uniformados interceptaron a tres personas que se movilizaban en una motocicleta y que presuntamente estaban sustrayendo 30 varillas de acero y dos tubos de andamio de un lote vinculado a obras del sistema. El material fue recuperado y los implicados quedaron a disposición de la Fiscalía.



En un segundo procedimiento, durante patrullajes de control, fue detenida una persona que conducía una camioneta tipo platón en la que se transportaban 16 andamios tubulares y 40 varillas de acero. De acuerdo con el reporte, el conductor no presentó documentación que acreditara la procedencia legal del material, por lo que fue capturado en flagrancia.

Un tercer operativo permitió la captura de dos personas que se desplazaban en motocicleta y que habrían sustraído 17 varillas de hierro de un parqueadero relacionado con obras de Metrolínea. En este caso también se logró la recuperación de los elementos.

Usuarios han señalado que la falta de infraestructura operativa ha afectado la movilidad diaria y genera preocupación por la seguridad en las estaciones. Pese a la llegada de nuevos buses, la recuperación integral del sistema requiere inversiones importantes para rehabilitar las estaciones y garantizar su funcionamiento.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier intento de hurto o vandalismo, recordando que la participación ciudadana es clave para la seguridad de los proyectos de movilidad del área metropolitana.