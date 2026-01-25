En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a 6 hombres por hurto a las infraestructuras de Metrolínea en el área metropolitana

Capturan a 6 hombres por hurto a las infraestructuras de Metrolínea en el área metropolitana

Las capturas se realizaron durante operativos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, logrando recuperar varillas, andamios y otros elementos sustraídos, que generan pérdidas económicas cercanas a los 70 millones de pesos.

