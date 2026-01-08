Controlan incendio en estación de buses de Metrolínea en Girón: reportan millonarios daños

Una fuerte emanación de humo proveniente de la zona subterránea de la estación de buses de Metrolínea en Girón generó preocupación entre trabajadores y transeúntes del sector, tras las llamas alcanzar dos oficinas ubicadas en el nivel inferior.

Bomberos de Floridablanca procedieron inmediatamente a ejecutar labores de control y extinción del fuego, así como trabajos de refrigeración y remoción de material afectado, con el fin de evitar una posible reactivación del incendio. Gracias a la oportuna intervención, la emergencia fue completamente liquidada sin que se reportaran personas lesionadas.

Una vez controlada la situación, el área fue acordonada de manera preventiva para garantizar la seguridad y facilitar las labores posteriores de verificación. La escena fue entregada a funcionarios de Metrolínea, quienes adelantarán las evaluaciones técnicas necesarias para determinar las causas del incendio y los daños ocasionados en la infraestructura.

El Cuerpo de Bomberos de Floridablanca reiteró que presta servicio permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, no solo en su municipio sino también en Girón, atendiendo emergencias que puedan poner en riesgo la vida y los bienes de la comunidad.



Las autoridades envían un mensaje a la ciudadanía para que ante cualquier situación de riesgo, se comuniquen con la línea de emergencia 119 desde teléfonos fijos, o a través de la línea celular 315 381 5224, así como a los números fijos habilitados para la atención oportuna de emergencias en la región.

