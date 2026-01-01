En vivo
Emergencia por incendio dejó grandes pérdidas en Floridablanca durante la noche de Año Nuevo

Emergencia por incendio dejó grandes pérdidas en Floridablanca durante la noche de Año Nuevo

Ante la magnitud del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Floridablanca desplegó tres máquinas extintoras y cerca de 15 unidades para atender la emergencia.

