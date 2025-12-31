En Floridablanca y Piedecuesta no habrá pico y placa los primeros días de enero

Floridablanca y Girón se unen a la suspensión del pico y placa metropolitano entre el 1 y el 12 de enero de 2026, la medida se da tras el incremento de desplazamientos que se presenta en la temporada de inicio de año y para facilitar la movilidad de los residentes y visitantes.

“Vamos a intensificar las acciones para prevenir el mal parqueo, verificar que los documentos estén al día y fortalecer las campañas de cultura ciudadana, con el objetivo de garantizar la seguridad vial”, afirmó Jahir Castellanos, secretario de Tránsito de Floridablanca.

La nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana iniciará el 13 de enero de 2026, aplicándose de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., bajo un esquema de rotación trimestral de dígitos.

El lunes tendrán pico y placa los automotores que terminan en 1 y 2, el martes las placas terminadas en 3 y 4, los miércoles las que finalizan en 5 y 6, los jueves los que acaban en 7 y 8; y los viernes las placas que terminan en 9 y 0.



El cronograma para los fines de semana del primer trimestre del año 2026 será:

· 17 de enero: placas terminadas en 3 y 4

· 24 de enero: placas terminadas en 5 y 6

· 31 de enero: placas terminadas en 7 y 8

· 7 de febrero: placas terminadas en 9 y 0

· 14 de febrero: placas terminadas en 1 y 2

· 28 de febrero: placas terminadas en 5 y 6

· 7 de marzo: placas terminadas en 7 y 8

· 14 de marzo: placas terminadas en 9 y 0

· 21 y 28 de marzo: placas terminadas en 3 y 4

· 4 de abril: placas terminadas en 5 y 6

De acuerdo con Dirección de Tránsito de Bucaramanga, entre el 7 y el 13 de enero se realizará la socialización de la nueva rotación del pico y placa para que todos los conductores del área metropolitana conozcan los cambios.

