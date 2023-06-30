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Blu Radio  / Pico y placa en Bucaramanga

Pico y placa en Bucaramanga

Autopista Bucaramanga - Día Sin Carro.jpg
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Rota el pico y placa en Bucaramanga desde el lunes: también habrá Día sin Carro y sin Moto

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Así será la rotación del pico y placa en Bucaramanga y el área a partir del 6 de julio

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Movilidad en Bucaramanga empeora: ciudadanos tardan más de una hora en sus desplazamientos

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Atento a la nueva rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga

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Bucaramanga retoma, con rotación, el pico y placa: así quedó la medida

Pico y placa en Floridablanca.jpg
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En Floridablanca y Piedecuesta no habrá pico y placa los primeros días de enero

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Durante los primeros 13 días de 2026 no habrá pico y placa en Bucaramanga

FOTO TRANCÓN BUCARAMANGA.jpeg
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Suspenden el pico y placa en Floridablanca y Piedecuesta; en Girón sigue

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Santanderes

Así será la rotación del pico y placa en Bucaramanga y el área a partir del 1 de julio

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En Bucaramanga no se podrá aplicar pico y placa par e impar para vehículos foráneos

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