Rota el pico y placa en Bucaramanga desde el lunes: también habrá Día sin Carro y sin Moto

A partir del próximo lunes 5 de octubre comenzará a regir en Bucaramanga una nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares, correspondiente al último trimestre de 2026.

La medida, establecida en la Resolución 854 de diciembre de 2025, contempla que los dígitos restringidos cambien el primer lunes hábil de cada trimestre. Con esta nueva programación, los conductores tendrán un día diferente de restricción frente al periodo que termina.

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¿Cómo está rigiendo el pico y placa en Bucaramanga?

Para los días entre semana, la distribución quedará así:



Lunes: placas terminadas en 5 y 6 .

placas terminadas en . Martes: placas terminadas en 7 y 8 .

placas terminadas en . Miércoles: placas terminadas en 9 y 0 .

placas terminadas en . Jueves: placas terminadas en 1 y 2 .

placas terminadas en . Viernes: placas terminadas en 3 y 4.

El horario de la restricción no cambia. De lunes a viernes estará vigente entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, mientras que los sábados continuará aplicándose entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.

Durante octubre, los sábados tendrán la siguiente programación: el 10 de octubre no podrán circular las placas terminadas en 9 y 0; el 17 de octubre, las terminadas en 1 y 2; el 24 de octubre, las terminadas en 3 y 4; y el 31 de octubre, las terminadas en 5 y 6.



La Dirección de Tránsito de Bucaramanga hizo un llamado a los conductores para que revisen con anticipación el nuevo día de restricción de sus vehículos y programen sus desplazamientos para evitar infracciones. El incumplimiento puede generar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, además de la posible inmovilización del automotor.

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a primera semana de la nueva rotación tendrá una particularidad: el martes 6 de octubre se realizará el Día sin Carro y sin Moto en Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana.

Ese día, la restricción general para vehículos particulares estará vigente entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Sin embargo, fuera de ese horario continuará el pico y placa para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 7 y 8: de 6:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

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La Dirección de Tránsito también precisó que los taxis tendrán levantado el pico y placa durante esa jornada para garantizar la prestación del servicio de transporte individual.

La nueva rotación estará vigente durante octubre, noviembre y diciembre, antes de que se produzca el siguiente cambio trimestral de los dígitos.