María Fernanda Cabal renunció al partido Centro Democrático y anunció su nuevo rumbo

La exsenadora María Fernanda Cabal confirmó su renuncia al Centro Democrático y anunció que avanzará en la construcción de una nueva plataforma política, con la intención de convertirla posteriormente en partido. En entrevista con Recap Blu, la dirigente aseguró que tomó la decisión después de no recibir respuesta a la solicitud que había presentado ante la colectividad para definir su salida.

“La no respuesta también es una forma de respuesta”, afirmó.



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Cabal explicó que su decisión busca abrir una nueva etapa política en la que no tenga jefes y pueda definir directamente el rumbo de su proyecto.

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“El deseo que he tenido de poder construir mi propia plataforma ya se va a dar. Entonces no quiero jefes, yo ya hice mi trabajo, ya cumplí, ya el camino va a ser diferente”, señaló la exsenadora, quien anunció, además, que este sábado a las 3:00 de la tarde revelará detalles sobre la iniciativa que viene preparando.

María Fernanda Cabal Foto: AFP

La dirigente también anticipó que su proyecto pretende participar en las elecciones regionales y que estas serán parte de la estrategia para consolidar una estructura con miras a las elecciones presidenciales de 2030.



“Aspiro poder participar en las regionales escogiendo los mejores candidatos. Las elecciones regionales son definitivas para tener esa escalera de plataforma para las presidenciales del 2030, donde aspiro a estar como candidata en el ajedrez presidencial”, dijo.

Sobre la posibilidad de competir con otros sectores de derecha, Cabal sostuvo que no considera necesario que exista una única fuerza política que represente ese espectro. Afirmó que su experiencia de 15 años en la política, su defensa de determinadas causas y su posición ideológica serán parte de la identidad de la nueva organización.

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“Este no puede ser el partido único de derecha porque estaríamos igualitos que los comunistas con el Partido Comunista Chino”, manifestó durante la entrevista.

Cabal indicó que todavía no está definido el nombre de su movimiento. Entre las opciones que han surgido está “Democracia y Libertad”, mientras que también mencionó “Guardianes de la Libertad”, organización que desarrolla desde la Fundación Escuela Libertad. Según explicó, el objetivo es que esta nueva estructura pueda convertirse en partido político.

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“La intención es ser partido, y en ese momento ya ustedes sabrán cuál es el camino que hemos escogido”, afirmó.



Su adiós del Centro Democrático

Al referirse a su salida del Centro Democrático, la exsenadora aseguró que lo hace sin resentimientos y con gratitud por los años que compartió con integrantes de la colectividad. Sin embargo, dijo sentirse afectada por la falta de respuesta a su solicitud y consideró que sus posiciones políticas no encontraron espacio dentro del partido.

“No guardo rencor ni resentimiento. Lo que sí siento de alguna forma es ingratitud, porque hubiera preferido que me hubieran respondido así, la respuesta fuera negativa”, sostuvo.

La salida de Cabal se produce después de meses de diferencias con el Centro Democrático, especialmente tras el proceso interno mediante el cual Paloma Valencia fue escogida como candidata presidencial de la colectividad. En agosto, Cabal había formalizado su solicitud de escisión para construir su propia agrupación, después de manifestar públicamente que sentía que ya no tenía espacio dentro del partido.

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“Muchos, muchos que se han venido retirando del partido desde atrás”, aseguró, al referirse a quienes le han manifestado su respaldo.