Campesinos del Putumayo plantean erradicar la coca en 15 días ante plan piloto de aspersión

En diálogo con Mañanas BLU, el gobernador del departamento del Putumayo, John Molina, abordó la compleja coyuntura de orden público y orden social que atraviesa la región. El mandatario departamental expuso una ambiciosa propuesta planteada por los campesinos cocaleros para erradicar manualmente las hectáreas de hoja de coca en solo 15 días, al tiempo que dio a conocer la incertidumbre jurídica y de seguridad tras el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio del Valle del Huamués

Erradicación comunitaria en 15 días y temor por la aspersión

El contexto en el Putumayo refleja una profunda dependencia económica de los cultivos de uso ilícito. Según detalló el gobernador Molina, el 44% de la población del departamento habita en el sector rural, y unas 22.000 familias (correspondientes al 23% del total regional) derivan sus ingresos del cultivo de hoja de coca.

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En la actualidad, el departamento registra 40.500 hectáreas de hoja de coca, una cifra que contrasta con el periodo 2009-2011, cuando la extensión oscilaba entre las 4.000 y 5.000 hectáreas, antes de dispararse hasta picos de 53.000 hectáreas.

Frente al anuncio del Gobierno Nacional sobre la realización de un plan piloto de erradicación mediante aspersión con glufosinato de amonio, Molina alertó sobre la inquietud que embarga a las comunidades rurales: "El temor y la zozobra se genera por las consecuencias que vivieron en el pasado con las fumigaciones... cómo perjudicó la salud de las personas, cómo muchas mujeres en embarazo perdieron sus bebés, la contaminación de las tierras, la afectación sobre los cultivos lícitos, la fauna, la flora y las fuentes hídricas".



Ante esta situación, los voceros de las asociaciones cocaleras presentaron una alternativa directa de erradicación manual. De acuerdo con el gobernador, la propuesta es títulada como factible debido a la estructura de la propiedad rural en la zona.

"Estos voceros de las asociaciones cocaleras nos propusieron que ellos podían erradicar esas hectáreas en dos semanas, o sea, 15 días. ¿Y por qué me parece que es posible? Porque es que una familia en el Putumayo tiene alrededor de una hectárea, dos hectáreas, máximo tres hectáreas de hoja de coca. Y si hay 22.000 familias y después de lograr un compromiso de inversión social se puede arrancar en ese proceso, pues es algo que se puede realizar".

Cultivos de coca en Colombia Foto: AFP

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Un plan de sustitución productiva por $1 billón de pesos

Para que la erradicación voluntaria sea sostenible y no deje desprotegidas a miles de familias, la Gobernación del Putumayo estructuró un borrador de plan de sustitución de cultivos que requiere una inversión cercana a un billón de pesos. La iniciativa contempla la siembra de 50.000 hectáreas de cultivos lícitos, distribuidas equitativamente en 10.000 hectáreas de cacao, 10.000 de maíz, 10.000 de chontaduro, y 10.000 compartidas de plátano y yuca.

Molina enfatizó la necesidad de contar con infraestructura básica como mejoramiento de vías, electrificación y líneas productivas reales. Para discutir este plan y definir un cronograma, se confirmó la visita de al menos cinco ministerios al departamento durante la siguiente semana: "Ellos se comprometerían a iniciar ese proceso de erradicación con las garantías de que el gobierno haga un compromiso real en materia de inversión social. Es que el Putumayo necesita mejoramiento de vías, necesita electrificación, necesita inversión en líneas productivas lícitas".

Erradicación de cultivos ilícitos Foto: AFP

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En materia de orden público, el gobernador confirmó que mediante la Resolución 389 se decretó el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) creada en zona rural del municipio del Valle del Huamués para la concentración de integrantes de los Comandos de Frontera. En el lugar permanecen 62 excombatientes bajo supervisión de la Agencia para la Reincorporación, mientras que el Ejército mantiene cordones de seguridad perimetrales.

Según la oficina jurídica departamental, las autoridades judiciales ya habrían emitido órdenes de captura contra aquellas personas con procesos penales pendientes que intenten abandonar la zona.

Escuche aquí la entrevista: