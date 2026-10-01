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Contraloría pone la lupa a contratación de emergencia para garantizar expedición de pasaportes

La Contraloría anunció actuaciones de seguimiento y control fiscal a la contratación derivada de la urgencia manifiesta declarada por la Cancillería para garantizar la continuidad del servicio de pasaportes.

Pasaportes.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

El contralor general, Jorge Laverde Vargas, señaló que el organismo vigilará el uso de los recursos públicos destinados a mantener la producción, expedición y entrega de estos documentos, tanto en Colombia como en el exterior.

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El seguimiento incluirá la revisión de la necesidad de los bienes y servicios contratados, las cuantías y los plazos, la idoneidad del contratista y la autonomía de los nuevos contratos frente a instrumentos que hayan sido suspendidos judicialmente.

Pasaporte colombiano
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Foto: Cancillería

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La Contraloría advirtió además que la declaratoria de urgencia manifiesta no exonera a los responsables de eventuales irregularidades. Por ello, pidió a la Cancillería y a su Fondo Rotatorio incorporar al expediente los contratos, antecedentes técnicos y financieros, soportes presupuestales, certificaciones de inventario y documentos que permitan verificar el avance de la contratación.

El contralor también enfatizó que la medida de emergencia debe ser temporal y pidió a la Cancillería avanzar en una licitación pública, con cronograma, responsables y mecanismos de seguimiento, para evitar que la prestación del servicio dependa indefinidamente de medidas excepcionales.

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