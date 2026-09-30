Juez avala acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio tras condena de 5 años

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció este miércoles durante una audiencia de reparación integral por los daños ocasionados a la estación Molinos de TransMilenio durante las protestas sociales del 22 de noviembre de 2019. La diligencia se realizó después de que la influenciadora fuera trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Picaleña, en Ibagué, donde cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión.

Barrera fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno agravado, instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación al servicio de transporte público, luego de que destruyera con un martillo diferentes elementos de la estación Molinos y difundiera las imágenes de lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Publicidad

Entre los elementos afectados estuvieron equipos de validación, puertas de vidrio, cajeros automáticos de recarga y la registradora de acceso al sistema. De acuerdo con lo expuesto en el proceso, la estación tuvo que suspender su operación durante seis días y la afectación de la infraestructura se extendió hasta el 30 de noviembre de 2019.

Durante la audiencia de reparación integral, el representante de víctimas de TransMilenio explicó que el acuerdo contempla un componente económico de 100 millones de pesos y la transformación del remanente, correspondiente a 300 millones de pesos, en contenido para redes sociales.



“Lo que se hizo fue transformar el componente económico del remanente, que serían 300 millones de pesos en videos, que es un factor plenamente monetizable y plenamente comprobable”, explicó el representante, quien señaló que el comité de conciliación revisó aproximadamente 55 videos como parte de la propuesta.

Según la representación de TransMilenio, el acuerdo permitiría que ese componente de la reparación se traduzca en contenidos relacionados con el uso adecuado del sistema de transporte, entre ellos mensajes para evitar el ingreso irregular, promover la recarga de las tarjetas y explicar el uso de los servicios disponibles.

Publicidad

Sin embargo, durante la audiencia se precisó que existe una condición derivada de la condena contra Barrera, la inhabilidad para ejercer como influencer durante el mismo término de la pena. Por esta razón, la ejecución de los contenidos acordados quedará suspendida hasta que se cumpla la condena o cambien las condiciones que actualmente le impiden ejercer esa actividad.

“Eso lo tengo muy claro, de que no se pueden utilizar las redes sociales hasta que no se cumpla la pena. Cuando se cumpla la pena, se hacen los 55 videos”, aseguró Barrera durante la diligencia.

Publicidad

La influenciadora explicó que la propuesta contempla alrededor de 55 contenidos, algunos para ser publicados en su perfil y otros mediante historias, con mensajes relacionados con el comportamiento de los usuarios en el sistema de transporte.

“Yo quería reparar las víctimas, hacer las cosas bien, para terminar bien”, manifestó Barrera, quien también señaló durante la audiencia que lleva una condena de 63 meses y que ha recibido descuentos de pena.

Barrera aseguró además que se encuentra a la espera de avanzar hacia la prisión domiciliaria y que, de acuerdo con lo expuesto por ella durante la diligencia, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá habría considerado aspectos relacionados con su conducta y su cartilla biográfica.

Publicidad

Con el aval judicial del acuerdo, la reparación queda definida bajo los componentes económicos y de contenido establecidos entre las partes, aunque la ejecución de los 55 videos permanecerá condicionada por la restricción que actualmente tiene Barrera para ejercer como influencer durante el cumplimiento de su condena.