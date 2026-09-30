Desempleo en Colombia subió a 9,4 % en agosto, según reveló el Dane

El mercado laboral colombiano mostró un deterioro en agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior. De acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo llegó a 9,4 %, frente al 8,6 % registrado en agosto de 2025.

El resultado estuvo acompañado por una reducción en el número de personas ocupadas. En agosto de este año había cerca de 23,685 millones de trabajadores, mientras que un año atrás eran aproximadamente 23,8 millones, lo que representa una disminución cercana a 126.000 ocupados.

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La tasa de ocupación también bajó, al pasar de 58,4 % a 57,4 %. A esto se suma la reducción de la tasa global de participación, que pasó de 63,9 % a 63,3 %. Esta última cifra muestra que también disminuyó la proporción de personas en edad de trabajar que estaban ocupadas o buscando empleo.

Sectores que perdieron y ganaron empleos

La reducción del empleo no se presentó de la misma manera en todas las actividades económicas. La industria manufacturera fue la que más contribuyó a la caída, al pasar de cerca de 2,60 millones a 2,36 millones de ocupados, es decir, unos 240.000 trabajadores menos.



Desempleo mujeres. Foto: Freepik

También disminuyó el número de ocupados en las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios, con una reducción cercana a 102.000 personas. En agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca la caída fue de unos 91.000 trabajadores.

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En contraste, el comercio y la reparación de vehículos incorporaron alrededor de 150.000 ocupados, mientras que las actividades de administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana aumentaron en unos 96.000.

Por posición ocupacional también hubo cambios. Los obreros y empleados del gobierno aumentaron en 124.000 personas, mientras que los empleados particulares crecieron en más de 75.000. En sentido contrario, los jornaleros o peones disminuyeron en 154.000, el empleo doméstico cayó en 117.000 y los trabajadores por cuenta propia se redujeron en cerca de 56.000.

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Desempleo fue mayor en las principales ciudades

En las 13 ciudades y áreas metropolitanas principales, la tasa de desocupación fue de 9,1 %, frente al 7,8 % de agosto de 2025. La tasa de ocupación pasó de 61,5 % a 59,8 %, mientras la participación laboral disminuyó de 66,7 % a 65,8 %.

Sin embargo, el comportamiento cambia al observar el trimestre móvil junio-agosto. En ese periodo, la tasa de desempleo fue de 8,5 %, frente al 8,7 % del mismo periodo de 2025.

Las diferencias entre ciudades también fueron amplias. Quibdó registró la tasa de desocupación más alta, con 23,8 %, seguida por Cartagena, con 14,4 %, y Sincelejo, con 12,9 %. En contraste, Bucaramanga tuvo 7,3 %, Medellín 7,5 % y Bogotá 7,9 %.

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Otro dato del Dane muestra que 15,15 millones de personas estaban fuera de la fuerza de trabajo en agosto. De este grupo, 8,17 millones se dedicaban a oficios del hogar y 3,55 millones eran estudiantes.

Así, el dato de 9,4 % de desempleo refleja solo una parte del comportamiento del mercado laboral. En agosto hubo menos personas ocupadas, aumentó la desocupación entre quienes participaron en el mercado y también disminuyó la participación laboral.