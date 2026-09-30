"No soy partidario de prorrogar la JEP": De la Calle es crítico, pero dice que es un error acabarla

Humberto de la Calle, quien fue uno de los arquitectos del proceso de paz con las extintas FARC, se refirió en Mañanas Blu al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en medio de las críticas que existen sobre su funcionamiento y la discusión alrededor de su presupuesto.

De la Calle sostuvo que acabar con la JEP sería un error, pero también cuestionó su funcionamiento y rechazó que la solución sea prorrogarla. “Yo no soy partidario de prorrogar. Lo que hay que hacer es que la JEP termine su tarea y punto”, afirmó.

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El exsenador explicó que su posición frente a la permanencia de la jurisdicción también está relacionada con los compromisos adquiridos durante el proceso de paz. Recordó que la JEP hace parte de la Constitución y consideró que eliminarla después de que los integrantes de las extintas FARC dejaron las armas no sería correcto.

“Me parece que un Estado no puede acudir a la perfidia, desarmar unos guerrilleros, ofrecer unas garantías y luego decirles: yo ya cambié”, señaló. Además, cuestionó la posibilidad de trasladar los procesos de la JEP a la justicia ordinaria para que esta aplique criterios de justicia transicional.



“Ese es un ornitorrinco. A mí me parece que ese es un error”, afirmó.

De la Calle cuestionó la demora de la JEP

El exnegociador también fue crítico con el tiempo que ha tomado la jurisdicción para avanzar en sus procesos. Según explicó, la JEP fue diseñada para una justicia transicional que debía ser más rápida.

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“Esto se diseñó para una justicia transicional mucho más rápida. Esto pudiera haber salido hace años y llevamos muy pocas sentencias después de 10 años”, sostuvo. Por eso, ante la posibilidad de una prórroga, insistió en que la alternativa debe ser que la JEP termine su tarea utilizando los instrumentos que tiene.

De la Calle también se refirió al debate presupuestal. Reconoció que podría existir una intención del Gobierno de “ahogar a la JEP”, pero señaló que también debe tenerse en cuenta que el Ejecutivo está planteando recortes en toda la administración.

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“La JEP no puede sostener que es tan excepcional que a ella sí no la pueden tocar”, afirmó.

En su opinión, el camino debe ser un diálogo entre el Gobierno y la JEP para encontrar mecanismos que permitan mejorar su eficacia. También planteó revisar si existe un exceso de burocracia, como sostienen algunos sectores.

Críticas a los procedimientos de la JEP

Otro de los cuestionamientos de De la Calle está relacionado con los procedimientos utilizados por la jurisdicción. Recordó que durante la construcción del acuerdo de paz se estableció que la verdad plena estaría en manos de la Comisión de la Verdad, mientras que la JEP debía obtener la información necesaria para resolver los casos judiciales.

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“La JEP debe limitarse a la verdad que necesita para resolver rápidamente y de forma transicional unos casos”, explicó. En ese sentido, consideró que en ocasiones la jurisdicción ha buscado detalles que, desde su perspectiva, ya no eran necesarios para efectos judiciales y habló de un “expansionismo de la JEP”.

También cuestionó que se pueda llamar a un número amplio de generales sin que existan indicios individuales. “Llamar a 100 generales aun cuando no haya ni un indicio sobre un general, como a ver qué recojo. Eso es extraordinariamente grave”, dijo.

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Finalmente, De la Calle señaló que en ocasiones percibe una actitud que calificó como una especie de sensación de que la JEP es “la justicia final”, aunque aclaró que no se puede generalizar sobre un organismo judicial.