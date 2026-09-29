Así fue la expulsión de esposa e hija de alias 'Fito' de Colombia; acusadas por lavado de activos

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, fueron expulsadas de Colombia y entregadas este lunes a las autoridades de Ecuador, donde son requeridas por una investigación por presunto lavado de activos.

El procedimiento fue realizado por la Policía, a través de la DIJIN, en coordinación con autoridades ecuatorianas y el FBI. Las dos mujeres fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, después de permanecer prófugas de la justicia ecuatoriana desde 2025.

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Aunque inicialmente Ecuador había solicitado órdenes de captura con fines de extradición, el Gobierno de ese país decidió desistir de ese mecanismo y gestionar con Colombia su expulsión directa. La entrega se realizó en las instalaciones de la base aérea militar de CATAM, en Bogotá, desde donde las autoridades ecuatorianas prepararon su traslado a Ecuador.

Peñarrieta Tuárez y Macías Peñarrieta son requeridas dentro del denominado “Caso Blanqueo Fito”, una investigación de la Fiscalía General de Ecuador que busca establecer el origen y movimiento de recursos presuntamente vinculados con la organización criminal Los Choneros, cuyo principal cabecilla es alias ‘Fito’, extraditado a Estados Unidos.



En coordinación con la Policía Nacional y autoridades ecuatorianas, @MigracionCol expulsó del país a la esposa y la hija de alias Fito, máximo cabecilla de la organización delincuencial “Los Choneros”. Las extranjeras son requeridas en su país por el delito de lavado de activos. pic.twitter.com/9gNsMCC1dH — Migración Colombia (@MigracionCol) September 30, 2026

Según la investigación ecuatoriana, las dos mujeres habrían participado en operaciones destinadas a ocultar el origen de dinero de la organización mediante empresas de papel y estructuras corporativas ficticias. La acusación se relaciona con el presunto delito de lavado de activos.

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Las autoridades colombianas señalaron que la operación se desarrolló en el marco de los acuerdos de cooperación y seguridad entre Colombia y Ecuador. Ambas mujeres eran buscadas mediante circular roja de Interpol y, tras su captura, fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias y policiales colombianas para concretar su salida del país.

Una vez en Ecuador, las procesadas serán trasladadas a Guayaquil y quedarán a disposición de los jueces que llevan el proceso en su contra. Las autoridades ecuatorianas deberán definir su situación jurídica y las medidas que correspondan dentro de la investigación.

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La Policía indicó que la expulsión hace parte de las acciones de cooperación contra las estructuras del crimen organizado transnacional y reiteró que el país no será utilizado como refugio por personas requeridas por autoridades judiciales de otros países.