Extinción de dominio sobre seis bienes de Charlie Zaa por presunto nexo con las AUC

Este martes, 29 de septiembre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró la extinción de dominio sobre seis bienes relacionados con el reconocido cantante Charlie Zaa, avaluados en más de 20.000 millones de pesos. Según las autoridades, estos habrían sido adquiridos con recursos provenientes del paramilitarismo.

El proceso contra el artista se remonta a julio, cuando la Fiscalía General de la Nación ocupó varios bienes por presuntos vínculos con estructuras paramilitares. Ahora, con la decisión de extinción de dominio, estos activos pasan a manos del Estado, por lo que dejan de estar bajo la propiedad o administración de las personas a las que estaban relacionados.

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Cabe recordar que en julio la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá había ordenado ocupar cuatro bienes avaluados en más de 45.467 millones de pesos que harían parte del patrimonio del cantante Carlos Alberto Sánchez Ramírez, nombre de pila de Charlie Zaa. La decisión se tomó al considerar que estos estarían vinculados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según lo expuesto durante el proceso, Charlie Zaa habría tenido relación con integrantes del Bloque Tolima de las AUC. Sin embargo, la defensa del cantante ha sostenido que sus bienes fueron adquiridos con los ingresos derivados de las regalías obtenidas por sus álbumes y sencillos a lo largo de su carrera.



El cantante colombiano Charlie Zaa se presenta en la gala de homenaje a Vicente Fernández en la entrega del Premio Persona del Año 2002 de la Academia Latina de la Grabación (LARAS), en Hollywood, California, el 17 de septiembre de 2002. AFP

Las autoridades, por su parte, han señalado que versiones entregadas por integrantes de esa estructura paramilitar lo habrían relacionado con presuntos acuerdos que permitieron canalizar recursos para la adquisición de los bienes.

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De acuerdo con la Fiscalía, la investigación permitió establecer que el entonces jefe del Bloque Tolima de las AUC, Diego José Martínez Goyeneche, alias ‘Daniel’, presuntamente habría utilizado a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en bienes inmuebles con el propósito de ocultar el origen ilícito de los recursos y evitar que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Con la decisión de extinción de dominio, los bienes quedan en manos del Estado y su destinación estará relacionada con los mecanismos establecidos para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

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Es importante precisar que la extinción de dominio es una medida que recae sobre los bienes y no equivale, por sí sola, a una condena penal contra el cantante. El proceso relacionado con su presunta vinculación continúa en investigación, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que fueron adquiridos los activos.

Charlie Zaa, de 52 años, ha desarrollado una extensa carrera musical, principalmente en géneros como la salsa y la balada pop, con varios álbumes y sencillos que ha sacado.