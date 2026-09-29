Exsenador Name apelará la “muerte política” fallada por el Consejo de Estado en su contra

A través de un comunicado publicado por su hija, la concejal María Clara Name, el exsenador Iván Name se pronunció respecto a la muerte política proferida por el Consejo de Estado en su contra y señaló que acudirá a la segunda instancia para apelar la decisión.

“Ratifico lo que he dicho en todos los escenarios en que he sido requerido por la justicia: los hechos y las conductas por las que me sindican no son ciertos (...) Mi actuación siempre fue clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas”, afirmó Name.

El expresidente del Congreso aseguró que todo se trata de una estrategia orquestada por los “verdaderos responsables” de la empresa criminal que saqueó los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) inculpando “con testigos y pruebas falsas”.

Cabe recordar, que al hallarlo responsable del delito de tráfico de influencias, el Consejo de Estado señaló que en 14 de 16 ocasiones, Name cedió de manera deliberada y sin ningún tipo de justificación la presidencia del Senado para que la ejerciera la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro liderando sesiones claves para los intereses del Ejecutivo y la entonces coalición de Gobierno como la reforma pensional.



María José Pizarro Foto: cortesía

“Mi actuación fue siempre clara, pública y contundente en oposición al Gobierno anterior y sus reformas. Me enfrentaron en una conspiración para derribarme, instalando una narrativa contravidente. Me opuse a sus iniciativas, voté en su contra, levanté sesiones clave de la época en que se tramitaban, y evité consistentemente la configuración del quórum para que naufragaran”, apela el excongresista.

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Name insistió en su inocencia y en no haber incurrido en conducta ilícita alguna por lo que no buscará ningún tipo de beneficio de la justicia.

“Mi proceder le consta a quienes me conocen y me vieron enfrentando las pretensiones totalitarias, las cuales frenamos. Un luchador con quien lo hicimos ya no puede decirlo; yo lo digo por él, ya que ahora me señalan por ello”, concluyó Name.