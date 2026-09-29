Hay 35 municipios de Cundinamarca y Boyacá con problemas de abastecimiento de agua

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) activó su Comité Hidrológico ante el deterioro de las condiciones de abastecimiento de agua que ya afecta al 33 % de su territorio, situación que, según la entidad, está relacionada con el aumento gradual de los efectos del fenómeno de El Niño.

Los casos más críticos se presentan en Puerto Salgar y Viotá, municipios que ya declararon calamidad pública por la situación. A estos se suman Villeta, Caparrapí, Tocaima y El Colegio, clasificados en alerta roja, debido a que sus empresas de servicios públicos no tienen capacidad suficiente para atender la demanda de agua.

En alerta naranja permanecen Facatativá, Apulo, Agua de Dios, Guaduas, Cachipay y Fúquene, en Cundinamarca, además de Buenavista, en Boyacá. Estos municipios ya presentan cortes parciales de agua y las autoridades están implementando medidas de uso eficiente y ahorro del recurso.

La emergencia también alcanza a municipios que permanecen en alerta amarilla. En la cuenca baja del río Bogotá están Anapoima, La Mesa, Anolaima y San Antonio del Tequendama. En la región de Rionegro aparecen La Palma y Paime, mientras que en Sumapaz están Arbeláez, Granada, Venecia, Cabrera, Pandi, Tibacuy y Silvania.



En la provincia de Magdalena Centro, Bituima, San Juan de Río Seco, Pulí y Beltrán también reportan dificultades para garantizar el agua para consumo humano. En algunas veredas se ha tenido que recurrir al abastecimiento mediante carrotanques.

35 municipios tienen problemas de abastecimiento de agua CAR

Por su parte, Chaguaní adoptó racionamiento en el casco urbano como medida preventiva para evitar un mayor deterioro del recurso hídrico y promover un uso racional del agua.

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La CAR anunció, además, un endurecimiento de los controles contra las captaciones ilegales de agua y los riegos no autorizados. La entidad aseguró que sus equipos técnicos trabajan con los comités municipales de gestión del riesgo y que se adelantan operativos para sellar captaciones que no cuentan con autorización.

El panorama se suma a una problemática ambiental que ya ha generado más de 300 procesos sancionatorios iniciados por la CAR durante 2026. Las investigaciones están relacionadas, entre otros hechos, con captaciones sin concesión, alteración y desviación de cauces, vertimientos ilegales, ocupación de rondas, exploración de pozos profundos sin permisos e incumplimientos de planes de saneamiento.

La preocupación de las autoridades aumenta por los pronósticos climáticos que advierten que el fenómeno de El Niño podría generar periodos de “supersequía” que se extenderían hasta agosto de 2027. Por esta razón, la CAR anunció que reforzará las labores de vigilancia y control para evitar que las prácticas ilegales sobre el recurso hídrico profundicen el riesgo de desabastecimiento, especialmente entre las comunidades más vulnerables.