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Por fuertes lluvias niveles de los embalses están 15 % por encima de lo normal: XM

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Rifirrafe entre alcaldesa de Bogotá y minambiente por proyecto de la Región Metropolitana

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