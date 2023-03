Con falsa denuncia, investigaron y suspendieron a la alcaldesa de Suratá, Santander

La denuncia que dio lugar a la investigación de la Contraloría de Santander y suspensión por parte del gobernador Mauricio Aguilar de la alcaldesa del municipio de Suratá, Ana Francisca Coronado, fue instaurada el pasado 8 de febrero, dice en el documento por Alix María Quintero Carreño de la veeduría ciudadana El Porvenir de Suratá quien en diálogo con Blu Radio aseguró que la denuncia es falta y que la firma que allí aparece no corresponde a la suya.

“A mi me contacta un abogado y me pregunta por esa denuncia y yo no sabía de que me estaba hablando, me envían los documentos y mi hija se da cuenta que la firma de la denuncia no es la mía, tampoco conozco a esa señora (la alcaldesa) ni tengo por qué ir a inventar cosas que ni conozco ni sé”, aseguró Alix María Quintero la supuesta denunciante.

La mujer quien trabaja como empleada doméstica para una familia en Santa Marta dijo que nunca ha viajado a Santander, que no conoce el municipio de Suratá, y que su único trayecto fuera de la ciudad es Maicao, la Guajira.

“Además, esa veeduría de la que hablan en la denuncia no la conozco, no soy veedora, ni el correo que aparece lo conozco. Uno se siente mal porque uno es inocente de todo y que me hayan utilizado y no sé por qué me utilizaron”, contó la mujer.

En una declaración juramentada que realizó en la Notaría Primera del Círculo de Santa Marta, Alix María narró lo ocurrido y dejó claro que no fue ella quien instauró la denuncia en la Contraloría de Santander y que la firma que aparece en el documento no corresponde a la suya.

“Yo fui a la notaría, allí se hizo el trámite con la Registraduría y se dieron cuenta que no era mi firma y que solamente era mi nombre y el número de cédula los que si efectivamente aparecían. Lo que espero es que me saquen de ese lío porque no tuve nada que ver, desconozco todo lo que ahí dicen. No sé de que contratos ni dineros hablan”, manifestó.

Daniel Caicedo, abogado defensor de la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, cuestionó la forma y la rapidez con la que la Contraloría de Santander investigó y ordenó la suspensión de la mandataria.

“La Contraloría de Santander recibe esta queja el 9 de febrero de 2023 y en vez de abrir una indagación, como lo ordena la ley procede en forma inmediata al día siguiente a abrir una investigación fiscal contra la alcaldesa de Suratá en menos de veinticuatro horas y siete días después, el diecisiete de febrero, procede a solicitarle al gobernador de Santander la decisión que acoge la alcaldesa de Suratá de suspensión con una denuncia falsa toda vez que la persona de la denuncia se presenta a una notaría y declara que el documento no es de su autoría”, expresó Caicedo.

Cabe recordar que la alcaldesa de Suratá fue suspendida el pasado 23 de febrero por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por orden de la Contraloría de Santander a pocas horas de la elección de la nueva junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

El motivo de la suspensión fue por posibles irregularidades en un contrato de maquinaria amarilla en el que se habría presentado un daño fiscal.

Quien denunció la suspensión de la alcaldesa Coronado fue el diputado de Santander Ferley Sierra durante una sesión en la Asamblea quien dijo en su momento dijo que, “fue suspendida de su cargo por no acceder a presuntas presiones que estarían haciendo desde la gobernación para acordar los votos en la próxima elección de la junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Justamente este miércoles 22 de marzo, la Auditoría General de la República le solicitó a la Contraloría General de la República decretar la intervención funcional excepcional a la Contraloría de Santander en el proceso de responsabilidad fiscal contra la alcalde de Suratá, Ana Francisca Coronado.