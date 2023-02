Suspenden a la alcaldesa de Suratá, Santander, a pocas horas de elección de la junta de la CDMB

El diputado Ferley Sierra denunció, en la asamblea departamental de Santander, que la alcaldesa de Suratá fue suspendida de su cargo por no acceder a presuntas presiones que estarían haciendo desde la gobernación para acordar los votos en la próxima elección de la junta directiva de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

“Básicamente es para sacar del camino a los que no son de la línea de Aguilar, de Fredy Anaya y de Jaime Durán, que son quienes en gran medida manejan gran parte del poder en el departamento de Santander y están haciendo efectivo ese uso del poder que tienen para sacar del camino a quienes no siguen sus disposiciones. Cómo es posible que a dos días de la elección en la CDMB se suspenda a una alcaldesa que no es afín a ellos y al alcalde de Vetas, que tampoco es afín de ellos, lo tienen contra las cuerdas, también la Contraloría”, explicó Sierra

Según Sierra, lo que están intentando hacer con estas supuestas presiones contra el alcalde de Vetas, Hernán Bautista, y de la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, en Santander, es asegurar los doce votos que se necesitan para poner los cuatro alcaldes que tendrán asiento en la junta directiva de la CDMB, quienes al final de este año elegirán al próximo director de la entidad ambiental.

“Como no accedí a las pretensiones del gobernador me suspendieron de manera irregular, abusando del poder y vulnerando todos mis derechos. Me sacan del juego vetándome del voto que me corresponde como alcaldesa para elegir a los representantes del consejo directivo de la CDMB”, dijo la alcaldesa de Suratá a varios medios de comunicación.

La alcaldesa de Suratá fue apartada de su cargo por una investigación de la Contraloría por presuntas irregularidades en un contrato de adquisición de maquinaria amarilla, mientras que, al alcalde de Vetas le abrieron una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento y adecuación de acueductos veredales.

