Escándalo en la UNGRD: ¿cuáles son los escenarios judiciales en la investigación?

Blu Radio consultó con diferentes abogados penalistas sobre las posibilidades que hay alrededor de la solicitud de Olmedo López y Sneyder Pinilla de someterse a un principio de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación luego del entramado de corrupción en la UNGRD y que salpicaría a varios funcionarios del Gobierno.

En primer lugar, hay que entender que el principio de oportunidad es un beneficio al que acceden personas investigadas por diferentes delitos que tiene como objetivo entregar información y pruebas sobre un hecho delictivo que permitan esclarecer la verdad y aportar a la justicia.

En este escándalo de la UNGRDque empezó por las irregularidades en la compra de los carrotanques en La Guajira y ahora está generando impacto en otros departamentos, hay por lo menos cuatro líneas de investigación.

Una le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en el caso de los aforados, Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara; el de los funcionarios que recaen en la Procuraduría, en materia disciplinaria, y la Fiscalía en materia penal y lo relacionado con el principio de oportunidad.



Sobre ese principio de oportunidad, el abogado penalista Santiago Trespalacios planteó que este escenario es atípico por el orden en que se presentaron los hechos.

Lo ideal es que ellos debieron haber entregado la información a la Fiscalía y no a través de los medios. Este sería un extraño caso en el que ellos ya están dando un montón de información para decirle a la Fiscalía que haga el principio de oportunidad dijo trespalacios.

Publicidad

Asimismo, el abogado penalista planteó dos posibles escenarios; un simulando que se otorgue el principio de oportunidad y otro en el que sea negado.

“Donde la Fiscalía les diga que no, pues de todas formas la Fiscalía ya tiene mucha información. Entonces, esto es bastante extraño que se haya hecho de esta manera. Estas personas serán llamadas a dar su declaración juramentada, y lo que ellos dirán es, no, yo no voy a hablar porque me puedo autoincriminar”, dijo Trespalacios.

Publicidad

Consultamos al abogado Marlon Díaz que nos explicó los requisitos para que se conceda ese beneficio “la Fiscalía no está obligada a dar principios de oportunidad, únicamente cuando se reúnan las condiciones para esa aplicación (...) no basta con que la persona dé su testimonio sino que la información que él entregue no puede ser corroborada no se podrá conceder el principio de oportunidad”.