Petro por polémica en La Guajira: Cachacos que mandamos, al parecer, buscaron robar plata

Desde Manaure, en La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de las recientes polémicas de corrupción que envuelven a altos funcionarios de su Gobierno y que se han dado alrededor de los planes que él mismo ha lanzado para tratar de llevar agua potable a diferentes zonas de ese departamento.

La controversia más reciente tiene como génesis la compra de carrotanques, inicialmente 40, para llevar agua potable en La Guajira, pero ese proyecto no se logró por problemas con la operación de los vehículos, sobrecostos y ahora la denuncia de presuntas coimas a congresistas.

El presidente aseguró que han sido varios los intentos por tener un plan efectivo, como la reactivación de la empresa Salinas, para potabilizar agua del mar, pero que, según él, los han frenado como pasó con los decretos de emergencia económica.

“¿Por qué tanta oposición a resolver el problema del agua en La Guajira? Porque hay poder detrás, porque significan votos y eso significa unas élites en el poder. Democratizar el agua que sí tenemos, porque está, no es que hay que traerla de Marte, implica democratizar el poder”, cuestionó Petro.

El mandatario colombiano aseguró que a eso se le suma el interés de otras personas de quedarse con el dinero por encima del bien público.

“Caídos los decretos, hay que imponer de todas maneras las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema. Los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no son jueces, buscaron fue robarse la plata”, aseveró Petro.

Estas palabras se suman al trino que anoche hizo Petro asegurando que su Gobierno no tiene ningún vínculo con Name, ni antes ni después de la elección. Incluso, recuerda los diferentes desencuentros que ha tenido con él por la no aprobación de las reformas sociales.

“Ni el Gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición; ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley; ni en la época de las transferencias del dinero de las que habla Sneyder, estaban los carrotanques; pero lo que sí estaba eran las elecciones”, dice Petro, señalando que el posible delito se cometió o planeó antes de su llegada al poder.

Sin embargo, no nombra al representante liberal Andrés Calle, que sí estuvo salpicado por las declaraciones de Pinilla.

A quien sí vuelve a traer al debate el presidente es Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien salió del cargo por la polémica de los carrotanques.

“Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña, lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi Gobierno”, añadió Petro, asegurando que se trataba de un plan en su contra.