Presidente Petro anticipa que más funcionarios saldrán por polémica de carrotanques

Aunque ya se había referido al tema de manera más general, el presidente Gustavo Petro, a través de una publicación en su cuenta de X, habló con nombres propios sobre el escándalo más reciente que involucra a altos funcionarios de su Gobierno y políticos del país.

Se trata de las declaraciones dadas por el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quien asegura que hubo todo un entramado de corrupción que habría favorecido, con dineros públicos, a Sandra Ortiz, alta consejera para las regiones; el presidente del Senado, Iván Name; y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, entre otros.

En la publicación, el presidente Gusatavo Petro aseguró que su Gobierno no tiene ningún vínculo con Name, ni antes ni después de la elección. Incluso, recuerda los diferentes desencuentros que ha tenido con él por la no aprobación de las reformas sociales.



“Ni el Gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición; ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley; ni en la época de las transferencias del dinero de la que habla Sneyder, estaban los carrotanques; pero lo que sí estaban eran las elecciones”, dijo el presidente Petro, señalando que el posible delito se cometió o planeó antes de su llegada al poder.

Sin embargo, no nombra al representante liberal Andrés Calle, que sí estuvo salpicado por las declaraciones de Pinilla. A quien sí vuelve a traer al debate el presidente es Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien salió del cargo por la polémica de los carrotanques.

“Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña, lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi Gobierno”, añadió Petro, asegurando que se trataba de un plan en su contra.

El mandatario colombiano finalizó su mensaje insistiendo en que el dinero público no era para campañas y que “todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración”.

Ante esto, tanto Sandra Ortiz como Andrés Idarrága, secretario de Transparencia de Presidencia, ya fueron separados de sus cargos.