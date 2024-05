Petro pide renuncia a Andrés Idárraga y Sandra Ortiz por escándalo de carrotanques

El presidente Gustavo Petro decidió pedirle la renuncia tanto a Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno Nacional como a Sandra Ortiz, Consejería para las Regiones.

La decisión se da luego de la polémica por las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirecrtor de la UNGRD que los vinculó a un presunto caso de corrupción relacionado con la compra de carrotanques para La Guajira, vehículos que finalmente no sirvieron en su totalidad.



Lea también: Sneyder Pinilla tiene en líos a varias figuras de la política por carrotanques de La Guajira

Desde Huila, el mandatario colombiano había lamentado lo ocurrido e insistió en que había suficiente razón para que salieran del cargo.

“Hoy amanecí con una noticia fea. Funcionarios sobre los cuales hay fuertes indicios de corrupción en el gobierno del cambio. El color de la bandera no inhibe el que este tipo de cosas se produzcan, en cualquier ser humano esto de la codicia llama el corazón se vista de rojo, azul o multicolor. Establecen agendas paralelas cuyo objetivo no es cumplir el programa de gobierno, sino que lo transforman en enriquecerse rápidamente y al querer hacerlo se tiran el programa de gobierno y nosotros no tenemos tiempo para perderlo de esa manera. Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, deben salir”, enfatizó el mandatario.

En medio del escándalo, también Blu Radio conoció que Pinilla le dijo a la Procuraduría que está dispuesto a declarar en las investigaciones disciplinarias por el escándalo de corrupción que salpica al Gobierno de Gustavo Petro y al Congreso, siempre y cuando le sea aprobado el principio de oportunidad.