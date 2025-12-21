En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Secuestro de militares
Zulma Guzmán Castro
ELN
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento

El pasado 6 de abril de 2025, Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos menores tras envenenar unas frambuesas con talio en Bogotá, habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.

Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
Zulma Guzmán habría enviado otros domicilios de frambuesas: nuevas pistas en caso de envenenamiento
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad