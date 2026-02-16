Revelan videos del último adiós de mujer a sus hijos, asesinados por su padre, funcionario público

El secretario de Gobierno municipal de Itumbiara, en Brasil, Thales Machado, asesinó a sus dos hijos, de 8 y 12 años, y posteriormente se quitó la vida en su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero. El crimen, ocurrido en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, ha generado conmoción en la comunidad y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.

De acuerdo con las autoridades, uno de los elementos clave es un mensaje que el funcionario publicó en sus redes sociales minutos antes del crimen y que luego fue eliminado. En el texto, Machado hacía referencia a una presunta infidelidad de su esposa, Sarah Tinoco Araújo, y aseguraba haber contratado a un investigador privado para seguirla durante un viaje a São Paulo.

El funcionario dejó una escalofriante carta antes de cometer el crimen. Foto: Rede sociales

En esa publicación, el hombre hablaba de haber llegado a un “límite impensado” tras 15 años de relación y afirmaba que sus hijos se convertirían en “ángeles”, frases que ahora son analizadas por la Policía Civil como parte del contexto previo a la tragedia.

Días después, Sarah Tinoco Araújo se pronunció mediante una carta pública en la que admitió errores en su relación, pero subrayó que “nada justifica la violencia” que acabó con la vida de sus hijos. La mujer aseguró estar viviendo su “peor pesadilla” y pidió respeto en medio del duelo.



Durante el funeral de los menores, debió ser retirada por escoltas tras ser increpada por algunos asistentes que la señalaban como responsable indirecta de lo ocurrido.

Machado y su familia. Foto: Redes sociales

En las últimas horas se han conocido varios videos que registran el último adiós a los menores. En las imágenes se observa a la mujer visiblemente afectada por la situación. En uno de los registros aparece sentada, con las manos sobre la cabeza, mientras un hombre la rodea con sus brazos en señal de apoyo.

En otro de los videos difundidos, se le ve participando en el sepelio y cargando el ataúd de uno de los menores mientras avanza junto a los demás asistentes. Las escenas han generado múltiples reacciones en redes sociales debido a la carga emocional que reflejan.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentó el caso y advirtió sobre la gravedad de la violencia vicaria, fenómeno en el que el agresor busca causar el mayor daño posible a su pareja a través de los hijos.

