En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Funcionarios judiciales afirman que están "secuestrados": guardia indígena se tomó la Nacional y ANT

Funcionarios judiciales afirman que están "secuestrados": guardia indígena se tomó la Nacional y ANT

Consejos Comunitarios llegaron a Bogotá el pasado domingo 15 de febrero a la Universidad Nacional, sin autorización de alojamiento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad