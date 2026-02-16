En vivo
Blu Radio  / Nación  / Gobierno condiciona recursos del PAE por reducción de cobertura en 55 entidades territoriales

Gobierno condiciona recursos del PAE por reducción de cobertura en 55 entidades territoriales

La Unidad de Alimentos para Aprender advirtió que más de la mitad de alcaldías y gobernaciones disminuyeron la atención del programa pese a recibir mayores recursos.

Ministerio de Hacienda anuncia recursos para el PAE en Chocó, pero persiste el déficit nacional
Ministerio de Hacienda anuncia recursos para el PAE en Chocó, pero persiste el déficit nacional
Foto: Gobernación del Huila.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

