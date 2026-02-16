En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Familias afectadas por lluvias en Antioquia ya superan las 13.000: sigue el envío de ayudas

Familias afectadas por lluvias en Antioquia ya superan las 13.000: sigue el envío de ayudas

Para prevenir tragedias en Medellín investigan ocho construcciones sin licencia en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad