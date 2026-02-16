Familias afectadas por lluvias en Antioquia ya superan las 13.000: sigue el envío de ayudas

El incremento en la intensidad de las lluvias al cierre de la segunda semana de febrero nuevamente generaron emergencias en diferentes zonas de Antioquia, que a su vez siguen incrementando el registro de afectados.

Según Daniel Galeano, director encargado del Dagran, en el departamento ya las familias damnificadas superan las 13 mil y al tiempo que avanzan las gestiones para su atención sigue el levantamiento del censo en poblaciones recientemente perjudicadas tanto del Urabá como del Suroeste, pues en Venecia y Santa Bárbara se reportaron fuertes vendavales.

En esta última población quedaron cerca de 25 viviendas destechadas en las veredas El Vergel, Altos de los Gómez, Pavas y Pitayó.

"Llegando a las 13.400 familias damnilcas en todo el territorio antioqueño. Este fin de semana tuvimos graves afectaciones en el municipio de Turbo, en Carepa, en Chigorodó. Es invitar a las comunidades a que se sigan cuidando. En el tema de los vendavales, van a ser constantes, las lluvias siguen constantes", advirtió Galeano.



A propósito de estas situaciones y las previsiones meteorológicas que indican la continuidad de lluvias para los próximos días, en el Valle de Aburrá también refuerzan controles a las actividades urbanísticas para prevenir tragedias, pues el 73% de municipios siguen en alerta por riesgo de deslizamientos.

Así ocurrió en las últimas horas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas en Medellín donde identificaron ochos construcciones sin licencia en terrenos designados como agroforestales y donde la norma solo permite una casa por cada 12 hectáreas, para proteger recursos naturales.

Andrés Patiño, subsecretario encargado de Control Urbanístico,explicó que al estar las infraestructuras ya terminadas, junto la corregiduría revisarán cada situación para definir medidas correctivas, según corresponda.

"Nuestro interés es que las comunidades conozcan las limitaciones y usos del suelo antes de construir, para así evitar poner en riesgo la vida y el patrimonio de los habitantes. San Sebastián de Palmitas es uno de los corregimientos con mayor riqueza ambiental de Medellín, razón por la cual el adecuado ordenamiento del territorio es prioritario", dijo el funcionario.

Mientras labores de prevención y control avanzan en diferentes zonas del departamento, sigue la gestión con la fuerza pública y otras instituciones públicas y privadas para la llegada de ayudas humanitarias a zonas apartadas de Antioquia.