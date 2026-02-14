Antioquia requiere más de $20.000 millones para reparar las vías afectadas por las lluvias

Las pérdidas de enseres en las viviendas, cultivos y vías siguen generando preocupación en el Urabá antioqueño durante la crisis causada por las lluvias, emergencia que ya completa dos semanas y en el que las autoridades del orden departamental han ido adelantando acciones, tras la declaratoria de calamidad pública.

Mientras que se avanza en la solución vial para los municipios de San Juan de Urabá y Arboletes, incomunicados por el colapso parcial de dos puentes en el que Antioquia pondrá los cimientos mientras que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo envía los elementos por Montería, el gobernador Andrés Julián Rendón aseguró que se requiere una buena cantidad de recursos para habilitar de nuevo esta vía principal, así como vías secundarias y terciarias que también se vieron afectadas por las precipitaciones.

"Secretaría de Infraestructura nos mostró un plan de cómo poder hacer transitable de manera inmediata las vías, no solamente esta, primaria, que tienen comunicado a San Juan y Arboletes desde Medellín y también desde Montería, sino también las vías secundarias y las vías terciarias demandan una inversión por más de 22.000 millones de pesos", indicó Rendón.

El mandatario destacó que ahora la atención se centra en otros aspectos, tras la entrega de más de 16 mil ayudas humanitarias en 10 municipios del Urabá (86,8% de ellas), además del Bajo Cauca y Suroeste; y de que miles de cultivos resultaran afectados.



"Una vez se protegió a la gente, una vez se le llegó con las ayudas en el tiempo requerido, ya lo que sigue es trabajar en la reconstrucción, la mitigación, que también debe tomar lugar en el tema económico. Hay más de, tal vez, 12.000 hectáreas de distintos cultivos concentrados puntualmente en el plátano que se perdieron, y hacia esos productores también tendremos que llegar", aseguró el gobernador.

Otro foco de atención es la salud, destacan las autoridades, pues con la disminución en los niveles de aguas y la falta de medidas de salubridad, los riesgos por brotes de diferentes enfermedades aumentan y en medio de la llegada de miles de vacunas y toldillos, se siguen reportando casos.

Según la Secretaría de Salud de Antioquia, ya son 19 los casos de dengue identificados sólo en el municipio de Necoclí. Las zonas inundadas favorecen el brote de dengue porque el agua acumulada genera condiciones ideales para la proliferación de vectores de esta enfermedad. Además, el aumento de la humedad y las temperaturas cálidas prolongan la vida del mosquito transmisor y aceleran su ciclo reproductivo.