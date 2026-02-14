A la cárcel presunto responsable del brutal homicidio de una mujer en Floridablanca

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Jaiver Bohórquez Nieto, señalado de participar en el homicidio de una mujer de 27 años, ocurrido en zona rural de Floridablanca.

El crimen se registró la noche del 14 de octubre de 2024, cuando la víctima, identificada como Karlys Nayerlin Reyes Lugo, de nacionalidad venezolana, se movilizaba como parrillera en una motocicleta hacia el sector de Ruitoque. Según la investigación, al descender del vehículo fue interceptada por varios hombres y atacada en repetidas ocasiones con arma cortopunzante y arma de fuego. La gravedad de las heridas le causó la muerte en el lugar.

El conductor de la motocicleta también fue blanco de disparos. Uno de los proyectiles impactó su casco y otro le causó una lesión en el brazo. El hombre logró huir y alertó a las autoridades.

De acuerdo con el expediente, la mujer habría salido del barrio La Cumbre rumbo a la parte baja de Ruitoque y, durante el trayecto, habría acordado encontrarse con varias personas. En el punto señalado fue rodeada por el grupo de atacantes.



La captura de Bohórquez Nieto se produjo en la vía Zapatoca–Girón, durante un procedimiento de verificación de antecedentes realizado por uniformados de la Policía Nacional de Colombia, quienes confirmaron que tenía una orden judicial vigente.

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego. El procesado no aceptó los cargos.

Según las autoridades, el detenido también estaría vinculado al grupo delincuencial Los Claverianos, donde presuntamente cumplía funciones relacionadas con la distribución de estupefacientes y la coordinación de acciones violentas.