En Terminal del Sur de Medellín sorprendieron a hombre con tres kilos de marihuana

Autoridades en la capital antioqueña siguen tras la pista de dinamizadores para el expendio y consumo de sustancias psicoactivas, por lo que en las últimas horas se reportaron avances tanto en materia de capturas como de judicializaciones.

En el primer caso, a un hombre de 28 años de edad, durante un registro voluntario en inmediaciones de la Terminal del Sur, le descubrieron en un morral dos pistolas, una bolsa con aproximadamente 3.000 gramos de marihuana, 30 bolsas con cerca de 300 gramos de una sustancia similar a la cocaína y 13 frascos con un líquido que sería droga sintética.

"Este capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes y este es otro resultado que confirma que esa presencia institucional de la fuerza pública funciona y que de esta manera estamos cerrando el paso a las estructuras criminales y a los delincuentes que buscan financiar sus actividades mediante el tráfico de armas y mediante el tráfico de estupefacientes", aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

Por su parte, la Fiscalía General anunció que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Rosalba Chávez de Álvarez, una mujer de 73 años de edad, la cual habría sido sorprendida por las autoridades dosificando estupefacientes en su vivienda del barrio Trinidad, en el occidente de la ciudad.



En el operativo fueron incautados 2.337 gramos de cocaína y sus derivados, una gramera, un celular y una libreta con apuntes relevantes para el proceso investigativo. La procesada no aceptó los cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles o inmuebles.