En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Opositor ruso murió envenenado por toxina letal presente en ranas de Sudamérica

Opositor ruso murió envenenado por toxina letal presente en ranas de Sudamérica

Rusia afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad