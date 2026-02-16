En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Descubren restos de dos personas en instalación del acueducto de Cali

Descubren restos de dos personas en instalación del acueducto de Cali

Las extremidades halladas por trabajadores de la empresa que realizaba sus labores cotidianas, se encontraban en bolsas de basura.

Encuentran las cabezas de dos personas en una planta del acueducto en el norte de Cali
Encuentran las cabezas de dos personas en una planta del acueducto en el norte de Cali.
Foto suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

