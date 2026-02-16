Descubren restos de dos personas en instalación del acueducto de Cali

Cuando trabajadores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en el sector Paso del Comercio, en el norte de Cali, adelantaban labores de limpieza, encontraron en un canal las cabezas de dos personas al interior de bolsas plásticas.

Los operarios avisaron a las autoridades que, al llegar al sitio, encontraron otras partes de cuerpos humanos. A esta hora la Fiscalía adelanta la diligencia de levantamiento en este lugar a donde llega el material que arrastran los canales de aguas residuales de la ciudad.

Aún no hay identidades de las víctimas de este aterrador crimen que se conoce 5 días después de que apareciera la cabeza de otra persona al interior de una maleta, a pocos metros del CAM, donde están ubicadas las sedes de la Alcaldía y del Concejo de Cali.

La semana pasada las autoridades relacionaron ese macabro hallazgo con una aparente disputa entre bandas dedicadas al narcotráfico.