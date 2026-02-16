En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Investigación alerta: consumir alimentos ultraprocesados dispara un 47% riesgo cardíaco

Investigación alerta: consumir alimentos ultraprocesados dispara un 47% riesgo cardíaco

Un estudio reciente de la Universidad Atlántica de Florida concluye que quienes consumen mayores cantidades de estos alimentos tienen un 47% más probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares.

Alimentos ultraprocesados
Alimentos ultraprocesados no son buenos para personas con estos antecedentes
Foto: Unsplash
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad