Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 16 de febrero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 16 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo del Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza todos los días del año, incluyendo domingos y festivos, lo que permite a los participantes organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación de los resultados.

Horarios oficiales:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad facilita que los jugadores puedan verificar oportunamente si resultaron ganadores y reclamar sus premios dentro de los tiempos establecidos.



Modalidades de juego del Paisita Día

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad ofrece distintas probabilidades y montos de premio, según el nivel de precisión en el acierto.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para realizar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar:



Tiquete original, sin daños ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con horarios definidos, modalidades claras y un proceso de pago regulado, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más confiables y consultados del país. En Antioquia, miles de jugadores siguen atentos cada jornada para conocer el resultado oficial y confirmar si la suerte estuvo de su lado.