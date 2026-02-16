Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 16 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza todos los días del año, incluyendo domingos y festivos, lo que permite a los participantes organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación de los resultados.
Horarios oficiales:
Esta regularidad facilita que los jugadores puedan verificar oportunamente si resultaron ganadores y reclamar sus premios dentro de los tiempos establecidos.
El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio:
Cada modalidad ofrece distintas probabilidades y montos de premio, según el nivel de precisión en el acierto.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para realizar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Con horarios definidos, modalidades claras y un proceso de pago regulado, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más confiables y consultados del país. En Antioquia, miles de jugadores siguen atentos cada jornada para conocer el resultado oficial y confirmar si la suerte estuvo de su lado.