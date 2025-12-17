Se conocen detalles del estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio

Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, dio a conocer detalles del estado de salud de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenamiento con talio en unas frambuesas que acabaron con la vida de dos menores estudiantes en Bogotá.

Vale recordar que la mujer empresario fue rescatada del río Támesis en Londes, luego de que, aparentemente, se intentara quitar la vida, según información revelada por el reconocido medio Daily Mail.



¿Cómo está Zulma Guzmán?

Ospina informó que Guzmán está inconsciente en un hospital de Londres tras haber sido rescatada del río. Una vez esté recuperada, se le notificará la circular roja de Interpol en su contra y la Fiscalía General de la Nación procederá a iniciar el proceso para adelantar su extradición a Colombia.

Frambuesas con talio provocaron la muerte de dos menores en Bogotá Fotos: AFP y Lexica, referencia

¿Qué le pasó a Zulma Guzmán?

En la mañana del 16 de diciembre, la empresaria colombiana fue rescatada con vida del río Támesis, en Londres, tras lo que sería un intento de suicidio. El hecho se registró en las inmediaciones del puente Battersea, al oeste de la capital británica, según informó el diario Daily Mail.



Las autoridades indicaron que Guzmán había ingresado al Reino Unido el pasado 11 de noviembre y era buscada por la Agencia Nacional del Crimen. La Policía recibió una llamada de emergencia a las 06:45 de la mañana alertando sobre una mujer en peligro en el puente y, minutos después, la Unidad de Policía Marina logró rescatarla del agua y trasladarla a un centro asistencial para su atención médica.

“La mujer, de aproximadamente 50 años, fue recuperada del río a las 07:14 horas y llevada al hospital. Posteriormente se determinó que sus heridas no ponían en riesgo su vida”, indicó un portavoz de la Policía, citado por el medio británico.



¿Qué ha dicho la empresaria?

Días atrás, en entrevista con Focus Noticias, la empresaria se solidarizó con la familia de las víctimas de este hecho y afirmó que no tenía nada que ver con lo ocurrido e, incluso, estaba armando su defensa con su abogado para demostrar su inocencia.