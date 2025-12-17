En vivo
UdeA asegura nómina de diciembre, pero deja algunos pagos pendientes para 2026

UdeA asegura nómina de diciembre, pero deja algunos pagos pendientes para 2026

Desde la institución celebraron las reformas a los artículos 86 y 87 de la ley 30 que se aprobó en el Congreso de la República, aunque precisan que este aumento de recursos se verá reflejado en 2027.

