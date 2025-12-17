UdeA asegura nómina de diciembre, pero deja algunos pagos pendientes para 2026

El rector de la Universidad de Antioquia (UdeA), John Jairo Arboleda, reveló que a pesar de la crisis financiera, con un déficit calculado en 120 mil millones de pesos, se logró pagar algunas quincenas a los empleados y profesores, en medio del plazo dado por el Ministerio de Educación

En medio de la crisis financiera que atraviesa la Universidad de Antioquia, a las 5 de la tarde de este martes se venció el plazo para darle respuesta al Ministerio de Educación, que requirió a la institución dar explicaciones sobre su plan de salvamento, lo cual aseguran desde la alma máter se hizo incluso con los soportes que fueron necesarios.

Mientras tanto y en medio de la preocupación de la planta de docentes por las dificultades para el pago de la nómina de diciembre, las primas y en general obligaciones relacionadas con el personal, el rector Jhon Jairo Arboleda aseguró que se lograrán cubrir casi en su totalidad, excepto por algunos pendientes que quedarán para el 2026.

"Tuvimos tristemente que pasar algunos pagos para el otro año. Lo que podemos decir es que toda la nómina de este año está garantizada, vamos a pagar todas las quincenas de todas las personas que están vinculadas laboralmente con la universidad, profesores, empleados y temporales, profesores de cátedra también están allí, por supuesto, vamos a dejar algunos rubros, sobre todo en los salarios más altos pendientes para pagar el año que viene", indicó.



Arboleda destacó que aunque proyectaban cerrar el año con 180.000 millones de pesos de brecha financiera, lograron con el plan de austeridad que se implementó en la universidad culminar en $120.000, es decir 60.000 millones menos, aunque sigue habiendo retos. Ante ello, manifestó que se ha contactado a cada una de las personas que no verán reflejados todos los pagos, para pedirles solidaridad ante la situación.

"Ya también nos pusimos en comunicación con cada una de las personas para explicarles cuál era la decisión y llamar, como siempre, a la solidaridad y al reconocimiento, pero también a la comprensión de la situación que vivimos. En esa tarea seguimos", añadió Arboleda.

Finalmente, desde la institución celebraron las reformas a los artículos 86 y 87 de la ley 30 que se aprobó en el Congreso de la República, aunque precisan que este aumento de recursos se verá reflejado en 2027, por lo que las finanzas del entrante año siguen siendo un tema de preocupación.